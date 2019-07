Primo sguardo al visore notturno incluso nella Dark Edition di Call of Duty Modern Warfare

Più o meno tutte le collector's edition e le edizioni speciali di Call of Duty: Modern Warfare contengono dei bonus "fisici", ma quello in regalo con la Dark Edition è sicuramente quello più particolare. Si tratta di un visore notturno militare perfettamente funzionante.

Si tratta di un'aggiunta particolarmente sorprendente se si pensa che un oggetto del genere è utilizzato per scopi militari ed ha un costo di circa mille dollari, mentre con la speciale edizione del gioco è possibile portarselo a casa per "soli" duecento dollari, ma saranno contenti i fan del gioco e i fanatici dell'oggettistica militare. Ricorderete però l'elmetto da Master Chief incluso nelle prime copie di Halo 2, per cui in fondo le stranezze riguardanti le edizioni speciali degli sparatutto non sono in effetti così rare.

Nelle foto postate su Twitter dall'inviato di GamesRadar, si possono notare le dimensioni reali dell'oggetto, definito piuttosto solido nonostante i materiali di plastica. I due visori alle estremità dovrebbero essere solamente estetici.

Non è chiaro al momento cos'altro sia incluso nella Dark Edition di Call of Duty Modern Warfare, mentre di sicuro c'è la possibilità per chi ha ordinato Modern Warfare e già possiede Black Ops 4, di giocare in Blackout nei panni del Capitano Price.

Che ne pensate del visore? Varrà la pena spendere quei soldi per averlo?

Sul nostro sito intanto trovate la nostra anteprima del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare e tutte le ultime novità sul gioco. Sapevate ad esempio che in Call of Duty Modern Warfare torneranno le Killstreak?