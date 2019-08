Uno sguardo a Xbox One X e controller personalizzati per Gears 5

Alla Gamescom Microsoft ha mostrato nel dettaglio la Xbox One X personalizzata per Gears 5, oltre al nuovo controller anche questo realizzato in tema con le atmosfere dello sparatutto di The Coalition.

Il pacchetto Xbox One X Gears 5 Edition include una console (hard disk da 1 Terabyte) in edizione limitata con design esclusivo, un codice per scaricare Gears 5 in versione digitale, un mese di prova Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold e il controller wireless dedicato a Kat, quest'ultimo in vendita anche separatamente.

Microsoft metterà in commercio a settembre anche una serie di accessori come lo stand per la ricarica del controller, le cuffie Razer Thresher, hard disk esterno Seagate da 2TB, mouse e tastiera wireless di Razer, anche in questo caso parliamo ovviamente di periferiche personalizzate a tema Gears 5.

Il nuovo episodio della serie sarà disponibile dal 10 settembre con accesso anticipato al 6 settembre per i possessori della Ultimate Edition. Alla fiera tedesca Microsoft ha svelato la campagna di Gears 5 con un breve trailer, oltre ad aver rivelato nel dettaglio la modalità multiplayer Orda.