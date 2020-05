Shad Gaspard è morto, l'ex wrestler aveva dato vita a Kratos in God of War per PS4

Come riportato nelle scorse ore, l'ex wrestler WWE Shad Gaspard è morto all'età di 39 anni, ne parliamo anche in sezione videogiochi perchè non molti sanno che Shad ha prestato il suo possente fisico per le sessioni di mocap di Kratos in God of War per PlayStation 4.

Disperso in mare per giorni dopo che una tempesta si è abbattuta su Venice Beach la scorsa settimana, Shad è stato in realtà subito raggiunto dai paramedici ma ha implorato i soccorritori di salvare prima la vita al figlio di dieci anni, non pensando a lui. Shad è stato travolto dalle onde e il suo corpo è stato ritrovato solo nelle scorse ore, purtroppo privo di vita.

Shad Gaspard ha lottato in WWE in coppia con JTG nel tag team Cryme Time, dopo aver abbandonato la World Wrestling Entertainment nel 2010 ha continuato a lottare nel circuito indipendente, lavorando al tempo stesso come stuntman e attore in produzioni cinematografiche e televisive come Petunia, My First Miracle, Birds of Prey, From Dusk Till Dawn The Series, In The Cut e The Last Sharknado It's About Time.

Shad è stato attivo anche nel mondo dei videogiochi lavorando al motion capture di Batman The Enemy Within nel ruolo di Bane e prestando il proprio corpo a Kratos di God of War per PlayStation 4. Riposa in pace, guerriero.