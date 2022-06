Shadow and Bone Destinies annunciato da Netflix: un GDR nel mondo di Tenebre e Ossa

Nel corso dell'ultima giornata della Netflix Geeked Week 2022, il colosso dello streaming di Reed Hastings ha annunciato Shadow and Bone: Destinies, un nuovo gioco di ruolo per dispositivi mobili ambientato nel Grishaverse.

In arrivo esclusivamente nell'applicazione Netflix per Android e iOS nel 2023, Shadow and Bone: Destinies permetterà ai videogiocatori di creare un party composto dai propri personaggi preferiti, inclusi Alina e Jesper, e ottenere nuove abilità e oggetti. Durante il viaggio nel vasto mondo di Tenebre e Ossa, saranno inoltre chiamati a compiere scelte che influenzeranno la progressione dell'avventura.

Shadow and Bone: Destinies non è ancora pronto per mostrarsi in screenshot e video, in compenso gli sviluppatori di Chimera Entertainment hanno condiviso la key art della produzione (visibile in apertura di notizia) e una una concept art ritraente i due personaggi sopramenzionati (allegata in calce). Prima di lasciarvele ammirare, ricordiamo che di recente sono terminate le riprese della seconda stagione di Tenebre e Ossa.