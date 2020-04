Shadow Arena: disponibile la Final Beta della battle royale di Black Desert

Se siete tra i fortunati utenti che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei nostri 500 codici per la beta di Shadow Arena, sappiate che da oggi è possibile accedere ai server e provare il particolare spin-off battle royale di Black Desert Online.

I server apriranno tra le ore 16:00 e le 17:00 di oggi, 17 aprile 2020, e resteranno disponibili per tutti i possessori di una chiave fino al prossimo 20 aprile alle ore 9:00 del mattino. Durante questo periodo sarà possibile che gli sviluppatori decidano di dare il via a brevi sessioni di manutenzione per rimediare a problematiche riscontrare dagli utenti durante la prova. Nel corso della beta è anche possibile riscattare numerose ricompense gratuite, alcune delle quali richiedono però il completamento di alcuni obiettivi. Effettuando il semplice login e scegliendo il nickname si può ottenere un titolo esclusivo, raggiungendo il livello 3 con un eroe si riceve dell'argento in gioco e sconfiggendo il GM nella stanza dell'evento si può guadagnare una “Red Dragon’s Offering”.

Nel caso in cui foste curiosi di scoprire maggiori informazioni sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Shadow Arena a cura di Daniele D'Orefice.