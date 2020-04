Shadow Arena: disponibili ben 500 codici per la Closed Beta su PC!

Dal 17 al 20 aprile si svolgerà su Steam la Closed Beta di Shadow Arena per PC, interessante Battle Royale con elementi MMO ambientato nell'universo di Black Desert Online.

Se il gioco vi stuzzica e siete curiosi di provarlo, abbiamo una buona notizia per voi. Everyeye è pronta a regalare ai propri lettori ben 500 codici che forniscono l'accesso alla fase beta su PC.

Per ottenere la vostra chiave per la Closed Beta di Shadow Arena dovete effettuare il login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, la registrazione) con il vostro account e successivamente cliccare sul pulsante blu con la scritta Clicca qui per richiedere il codice, posizionato in basso. Fatto ciò, troverete il codice nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito.

Quella che si svolgerà dalle ore 09:00 del 17 aprile al medesimo orario del 19 aprile sarà l'ultima Closed Beta per Shadow Arena. Rispetto ai precedenti, il client che verrà messo a disposizione dei giocatori vanterà un sistema di matchmaking migliorato, diversi bilanciamenti ai personaggi e le modalità Normale (per chi vuole giocare senza la pressione della competizione) e AI (per impratichirsi contro l'intelligenza artificiale). Nell'attesa che prenda il via, potete scoprire maggiori informazioni sul gioco leggendo la nostra anteprima di Shadow Arena.