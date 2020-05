Shadow Bandit gratis su PC: offerta a tempo limitato per l'horror

Proseguono le offerte interessanti provenienti dalle pagine di Steam, con giochi offerti all'utenza in maniera completamente gratuita per un periodo di tempo limitato.

Tra i titoli oggetto dell'iniziativa troviamo ora Shadow Bandit, disponibile per il riscatto sulla piattaforma Valve per alcune settimane. Nel momento in cui scriviamo, infatti, il gioco è gratuito su Steam e resterà tale sino alle ore 18:00 del prossimo lunedì 1 giugno. Per usufruire della promozione è sufficiente procedere al download dalla pagina dedicata al gioco presente sulla piattaforma di distribuzione di giochi PC.

Pubblicato nel settembre del 2019, Shadow Bandit è definito dai suoi creatori come un gioco "action-stealth-horror". Per farvi un'idea delle atmosfere che lo contraddistinguono, potete dare uno sguardo al trailer che trovate direttamente in apertura a questa news. Sviluppato e pubblicato dal team di Kindly Beast, il gioco pone l'utente nei panni di una marionetta rimasta abbandonata in un set che in un tempo lontano ospitava uno show dedicato ai più piccoli. Una volta cancellato, tutti i protagonisti di Showdown Bandit sono rimasti tra i resti di quella che era nota come la Showdown Valley, ora un luogo oscuro e misterioso.



Restando in tema di promozioni legate all'universo PC, ricordiamo che quest'estate si terrà l'edizione 2020 di Summer Game Festival su Steam.