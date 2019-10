Shadow Empire: annunciato ufficialmente il nuovo strategico sci-fi di Slitherine

Gli esperti sviluppatori e produttori di videogiochi strategici Slitherine ci presentano ufficialmente Shadow Empire, un nuovo titolo sci-fi del genere 4X che unisce le fasi gestionali e le simulazioni belliche a turni all'evoluzione politica, economica, tecnologica e sociale della propria fazione.

Ambientato in una dimensione post-apocalittica (diversamente, quindi, dagli scenari storici come Panzer Corps o Field of Glory), Shadow Empire ci proietterà a diverse centinaia di anni nel futuro per coinvolgerci nelle attività di ricostruzione e di conquista di una delle poche città-stato sopravvissute al cataclisma nucleare che ha sconvolto il pianeta nei secoli precedenti.

Il nostro compito sarà perciò quello di sfruttare a nostro vantaggio le esigue risorse naturali a disposizione della propria fazione per gestire le fasi di ricostruzione della civiltà, cercando al contempo di pianificare le mosse da far compiere alle proprie truppe sul campo di battaglia. Ciascun sovrano digitale dovra inoltre scegliere con oculatezza le ricerche tecnologiche da condurre, le politiche da attuare e le dottrine socioeconomiche da seguire per assicurare un futuro al proprio impero virtuale.

Chi ama questo genere di esperienze gestionali e strategiche, ed è quindi più propenso a soprassedere sulle lacune di natura grafica e sulle oggettive difficoltà riscontrabili nel padroneggiare tutti gli aspetti ludici su cui poggiano simili titoli 4X, sarà felice di sapere che Slitherine promette di integrare in Shadow Empire un sistema a generazione procedurale di mappe. Sotto il profilo dei contenuti, citiamo poi la presenza di 100 tipologie di formazioni militari con più di 30 categorie di unità da sbloccare, 100 tecnologie fantascientifiche da ricercare e 150 stratagemmi bellici, politici, sociali ed economici da adottare. In attesa di conoscere la data di lancio di Shadow Empire su PC, vi invitiamo ad ammirare le immagini di presentazione che vi lasciamo in calce alla notizia.