Shadow si evolve: game streaming alla massima potenza con il Power Upgrade

Nonostante siano trascorse solo poche settimane dall'arrivo in Italia del Cloud Computing di Shadow, il servizio 'su nuvola' lanciato dall'azienda francese si evolve con il Power Upgrade, un piano in abbonamento che offre l'accesso in remoto a un PC gaming performante.

La nuova configurazione cloud di Shadow è studiata per venire incontro alle esigenze degli appassionati di videogiochi che desiderano fruire al meglio i propri titoli attraverso un servizio game streaming senza compromessi.

Con lo Shadow Power Upgrade, tutti gli abbonati possono accedere in remoto a un potente PC per installarvi tutte le applicazioni desiderate, senza alcuna limitazione di sorta. Ecco le specifiche del Power Upgrade al lancio:

Una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core e 8 thread

La potenza di una GPU di fascia alta, con una NVIDIA RTX™ A4500 (una scheda di classe NVIDIA GeForce RTX 3070 pensata per i professionisti)

16GB di RAM

Connessione in fibra integrata da 1Gbps

Sebbene il Power Update includa una NVIDIA RTX A4500 al lancio, ulteriori differenti GPU da parte dei partner di SHADOW, NVIDIA e AMD, saranno implementate successivamente. Qualora foste interessati, vi informiamo che il Power Upgrade è disponibile al prezzo di mensile di 14,99 euro, oltre alla quota base di abbonamento mensile di 29,99 euro. Gli utenti possono anche aggiungere ulteriori opzioni di archiviazione, facilmente aggiornabili fino a 5TB.