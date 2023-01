Shadow Gambit The Cursed Crew:pirati fantasma all'arrembaggio nel nuovo strategico stealth

Forti dell'esperienza maturata nello sviluppo di strategici stealth, le fucine digitali tedesche di Mimimi Games si apprestano a sfornare un altro esponente del genere: ecco le prime immagini e il video di presentazione dell'avventura piratesca Shadow Gambit The Cursed Crew.

La nuova esperienza stealth tattica degli autori di Desperados 3 e Shadow Tactics ci porta ai Caraibi per farci respirare le atmosfere marinaresche di un'avventura strategica da vivere insieme a una ciurma di pirati maledetti.

Il nostro compito sarà quello di sfruttare i poteri soprannaturali del nostro Capitano e della sua ciurma di pirati fantasma per fronteggiare il minaccioso esercito dell'Inquisizione e riuscire, finalmente, a ritrovare il prezioso tesoro di Mordechai.

La versione alternativa dell'Età d'Oro della Pirateria che farà da sfondo a questa avventura piratesca ci porterà a esplorare delle isole maledette infestate dalle anime perdute dei pirati e dei mercanti naufragati. Tra i personaggi interpretabili dagli utenti ci saranno il bucaniere Gaelle con il suo cannone magico, l'intrepido Mr. Mercury equipaggiato con un'ancora fantasma in grado di aprire dei portali magici e la coraggiosa Afia, una piratessa capace di squarciare il tessuto spazio-tempo con la sua spada incantata.

La commercializzazione di Shadow Gambit The Cursed Crew è prevista nel 2023 in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo ammirando le immagini e i video che trovate in cima e in calce alla notizia.