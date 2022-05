Shadow Hearts, nuovo marchio registrato: spunta l'ipotesi PS Plus Premium

Con circa 47 milioni di abbonati a PlayStation Plus nell'anno fiscale 2021-2022, il team di Sony si prepara a rivoluzionare il proprio storico servizio di abbonamento.

Come noto, infatti, a partire da giugno saranno disponibili tre diverse tipologie di abbonamento, tra Standard, Premium ed Essential. All'interno di questa nuova cornice, il colosso giapponese punta anche a rendere progressivamente disponibili diversi titoli di epoca PlayStation 2 (ma anche PS1 e PSP), che gli utenti PS Plus Premium e PS Plus Essential potranno giocare senza alcun costo aggiuntivo.

L'elenco completo dei giochi inclusi nella raccolta PlayStation Classics non è al momento ancora disponibile, ma diversi avvistamenti hanno portato all'emergere di interessanti ipotesi. Tra queste ultime spunta ora anche la possibile presenza nel catalogo della raccolta di Shadow Hearts. L'ipotesi si è originata in seguito alla registrazione di un nuovo marchio dedicato all'IP da parte di Universal Entertainment. La procedura, effettuata lo scorso 27 aprile, è divenuta pubblica in data 11 maggio, attirando immediatamente l'attenzione.



Nel marzo 2021, infatti, il team di Universal aveva confermato alla redazione di Gematsu di non avere alcun piano per la riproposizione di Shadow Hearts in forma di remastered, remake o altro progetto. Di conseguenza, spunta ora l'ipotesi dell'inclusione della serie nel catalogo di classici PS2 di PlayStation Plus Premium. Sareste felici dell'eventuale aggiunta?