Shadow Madness uscì su PlayStation nel 1999: ora l'RPG arriva su PC

Mai dire mai nell'universo dell'industria videoludica, dove un gioco incompiuto per Game Boy Color può arrivare su Nintendo Switch, e un RPG esordito nel 1999 può divenire protagonista di un porting nel 2022.

Stiamo parlando in particolare di Shadow Madness, un gioco di ruolo debuttato ormai oltre vent'anni fa sulla prima PlayStation. Con un annuncio a dir poco inatteso, il team di sviluppo di Crave Entertainment ha infatti reso nota l'intenzione di rendere il titolo disponibile anche su PC. Grazie al supporto offerto dai publisher Piko Interactive e Bleem!, è dunque giunto il momento per Shadow Madness di tornare a popolare le pagine dell'attualità videoludica.

Come è possibile apprendere dalla nuova pagina Steam di Shadow Madness, il GDR approderà su PC tra pochi giorni, con Day One in programma per il prossimo 15 febbraio 2022. Con un comparto narrativo pubblicizzato come ricco al pari di classici quali Final Fantasy VII, l'avventura trasporta il pubblico nell'immaginario mondo di Arkose. In preda al caos a causa di una violenta epidemia - denominata per l'appunto "shadow madness" -, che tramuta gli esseri umani in orrende creature, il regno è prossimo al collasso. Neanche a dirlo, il giocatore, che potrà scegliere di impersonare uno tra sei diversi eroi, sarà l'unica speranza a disposizione di Arkose.