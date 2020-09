Shadow Man: nuovo teaser trailer per la remastered

Giornata di annunci per Nightdive Studios, che dopo aver presentato il nuovo video gameplay di System Shock Remake e annunciato SiN Reloaded, presenta ora un teaser trailer di Shadow Man Remastered.

Uscito nel 1999 su PC, N64, PlayStation e SEGA Dreamcast, Shadow Man è un gioco d'azione in terza persona basato sull'omonimo fumetto capace di riscuotere all'epoca un discreto successo commerciale. Questa versione presenta un comparto tecnico migliorato con l'aggiunta del supporto per l'alta risoluzione, controlli rivisitati, IA aggiornata e varie modifiche al gameplay, con l'aggiunta dei contenuti originariamente tagliati e di una colonna sonora completamente rimasterizzata.

Shadow Man Remastered è al momento privo di una finestra di lancio e non è chiaro se il gioco uscirà nel 2020 o se arriverà il prossimo anno, il titolo è in fase di sviluppo per PC (confermato il lancio su Steam e GOG), Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Shadow Man è stato uno dei giochi più apprezzati del 1999, riscuotendo come detto un buon successo di vendita (in particolare su Nintendo 64) e ricevendo apprezzamenti da pubblico e critica. Dopo un sequel (Shadow Man 2econd Coming) accolto tiepidamente, la serie è stata abbandonata, fino ai giorni nostri, chissà che la remastered non possa segnare l'inizio di una nuova vita per Shadow Man.