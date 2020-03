Shadow Man Remastered: l'avventura a tinte oscure arriva su PC e console

Gli sviluppatori di Nightdive Studios e Valiant Entertainment annunciano ufficialmente Shadow Man Remastered, la riedizione current-gen dell'avventura a tinte oscure divenuta celebre tra gli appassionati del genere tra la fine degli anni '90 e primi anni 2000.

La versione rimasterizzata del gioco lanciato su Nintendo 64 nell'ormai lontano 1999 (con approdo successivo su PC, PS1, Dreamcast e Mac OS) arriverà nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per riportare in auge questa storica proprietà intellettuale.

Per il grande ritorno di Shadow Man, Nightdive utilizzerà il motore grafico KEX per offrirci l'intera offerta contenutistica del titolo originario in una versione con risoluzione 4K, delle ombre più dettagliate, un'illuminazione riprogettata per tutte le ambientazioni e i personaggi e tante altre migliorie.

A chi si avvicina solo adesso a questa IP, ricordiamo che in Shadow Man Remastered dovremo interpretare Michael LeRoi, un uomo trasformatosi in un guerriero voodoo dopo una disavventura accorsagli a New Orleans.