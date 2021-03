Shadow Man Remastered: il guerriero voodoo sta per tornare, annunciata la data di lancio

Buone notizie per i nostalgici del Deadside, Nightdive Studios ha annunciato oggi la data di lancio di Shadow Man: Remastered, la versione rimasterizzata del grande classico degli anni '90 arriverà questa primavera.

Originariamente pubblicato nel 1999 per PC, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast, Shadow Man: Remastered ripercorre le gesta di Michael LeRoi, un guerriero voodoo che combatte le forze dell'oscurità nel tentativo di attraversare il loro regno e conquistare quello dei vivi, passando dai vicoli di New York alle paludi della Louisiana.

La versione rimasterizzata di Shadow Man potrà contare sul supporto alla risoluzione 4K widescreen, anti-aliasing e tutte le moderne tecniche di post processing, veste grafica rinnovata grazie allo shadow mapping dinamico e illuminazione per-pixel, HDR e una serie di contenuti aggiuntivi mai visti nel gioco originale.

Shadow Man: Remastered uscirà su PC via Steam, GOG ed Epic Games Store il prossimo 15 aprile 2021. Le versioni per Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 sono ancora il lavorazione e arriveranno più tardi. Per l'occasione il publisher Valiant Entertainment darà il via al reboot del fumetto di Shadow Man il cui primo numero è previsto per il 28 aprile.