Shadow Man Remastered: video confronto con la versione originale

Su Youtube è disponibile un nuovo video di Shadow Man Remastered, riedizione creata da Nightdive Studios, in cui viene effettuato un confronto tecnico con la versione originale del 1999 firmata Acclaim Entertainment, uscita all'epoca su PC, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast.

Dal video confronto si nota come la grafica appaia molto più dettagliata e precisa rispetto al passato, reso possibile grazie a tutte le migliorie prevista da questa nuova versione. Ricordiamo infatti che Shadow Man Remastered supporterà 4K widescreen, HDR e anti-aliasing e un nuovo sistema di illuminazione. Tra le novità di questa riedizione anche la presenza di contenuti tagliati dal gioco originale, aspetto che potrebbe quindi attirare l'attenzione di chi già aveva consumato fino in fondo il titolo all'epoca.

Basato sull'omonimo fumetto pubblicato da Valiant Comics, Shadow Man racconta le vicende del guerriero voodoo Michael LeRoi, che si scontra con le forze demoniache intente a voler abbandonare la loro dimensione parallela per invadere la Terra. Nel corso dell'avventura si affronteranno le forze del male lungo vari scenari, tra cui le paludi della Louisiana, i quartieri malfamati di New York e la terra oscura di Deadside. Shadow Man Remastered è disponibile da oggi 15 aprile su PC: le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch sono invece attese per i prossimi mesi del 2021.