Shadow of Conspiracy Section 2, distopia, cyberpunk e UE5: l'Action RPG cita Blade Runner

A pochissima distanza dalla pubblicazione della prima Tech Demo di Legend of Ymir, è tempo di parlare di una ulteriore produzione videoludica che sfrutterà le feature dell'Unreal Engine 5.

Stiamo palando di Shadow of Conspiracy: Section 2, ambizioso Action RPG presentatosi per la prima volta al pubblico in occasione della Gamescom 2021. In quella sede, la software house tedesca Elysium Game Studio delineava un immaginario inquietante e distopico, pronto a condurre il giocatore nella Berlino del 2087. Tra corruzione e tecnologia di stampo cyberpunk, Shadow of Conspiracy: Section 2 proporrà una struttura open world, lungo la quale svelare misteri e cospirazioni.

Nel presentare la produzione, il team di sviluppo non ha mancato di citare iconici punti di riferimento cinematografici, come Blade Runner e Ghost in the Shell (1995), mentre sul fronte videoludico si citano produzioni del calibro di The Last of Us e della Metal Gear Solid saga. Il protagonista di Shadow of Conspiracy: Section 2 dovrà indagare sul misterioso assassinio di un capo della polizia berlinese, il tutto mentre cerca di rintracciare una bambina scomparsa. Dettaglio interessante, una volta terminato il titolo potrà essere rigiocato dalla prospettiva dell'antagonista.

Al momento, manca una data di pubblicazione per questo interessante Action RPG. Ad ogni modo, Elysium Game Studio ha già confermato che Shadow of Conspiracy: Section 2 vedrà la luce esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.