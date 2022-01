Shadow of Conspiracy Section 2: c'è profumo di Cyberpunk nell'RPG in Unreal Engine 5

L'Unreal Engine 5 e il filone Cyberpunk sembrano andare d'amore e d'accordo. Le straordinarie potenzialità del motore grafico di ultima generazione di Epic Games consentono di generare particellari, fonti d'illuminazione e architetture sci-fi allo stato dell'arte, come dimostra anche Shadow of Conspiracy: Section 2.

Sebbene siano ancora orfani di un publisher, nel corso della scorsa Gamescom i ragazzi tedeschi di Elysium Game Studio hanno annunciato Shadow of Conspiracy Section 2, un action RPG in prima e in terza persona che intende imbastire un'epopea futuristica dallo stampo cinematografico con un gameplay a metà tra il gioco di ruolo e lo shooter. Al momento la maggior parte dei dettagli sulla produzione - che risulta essere prevista su PC, PS5 e Xbox Series X|S - sono ancora avvolti nel mistero, ma il concept rivelato dal trailer di presentazione ha catturato la nostra attenzione.

La produzione è ambientata in una Berlino distopica del 2087 dipinta prendendo Blade Runner e Ghost in the Shell come metri di paragone. Il genere umano, sfiancato dalla corruzione e dalle ingiustizie sociali, vive in simbiosi con la tecnologia. L'aspetto narrativo svolgerà un ruolo importante, e oltre a permettere di compiere delle scelte morali e calarsi nei panni dell'antagonista, sarà valorizzato dal MetaHuman Creator, tool di creazione dei personaggi potenzialmente in grado di rendere dialoghi e sequenze cinematiche ancora più coinvolgenti ed immersive.

C'è molto altro da dire e scoprire sul gioco, pertanto vi lasciamo alla Video Anteprima allegata in apertura di notizia e all'anteprima di Shadow of Conspiracy Section 2 disponibile tra le nostre pagine.