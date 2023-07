Shadow of Rome per PS2: l'Antica Roma secondo Capcom

Oltre ai suoi brand di punta come Resident Evil, Devil May Cry ed Onimusha, su PlayStation 2 la Capcom sperimentò tantissimo dando vita ad innumerevoli nuove IP che pur rivelandosi di qualità non hanno ottenuto grossi riscontri a livelli commerciali. Shadow of Rome è proprio uno di questi nomi sottovalutati.

Pubblicato nel 2005 in tutto il mondo come esclusiva PS2, Shadow of Rome era una sorta di reinterpretazione dell'Antica Roma da parte della compagnia nipponica, che in un solo gioco provò a fondere azione e stealth attraverso il punto di vista di due personaggi differenti, Agrippa e Ottaviano. La storia parte nel 44 a.C., proprio al momento dell'assassinio di Giulio Cesare avvenuto davanti al Senato. Ad essere accusato dell'omicidio è Vipsanio, padre del centurione Agrippa, il quale è in verità del tutto innocente ed è stato incastrato dai veri assassini.

Per provare l'innocenza di Vipsanio, Agrippa ed Ottaviano, suo caro amico nonché nipote di Cesare, seguiranno due strade diverse: il centurione diverrà un gladiatore iscrivendosi al torneo con il palio la possibilità di giustiziare lo stesso Vipsanio, mentre il giovane ragazzo indagherà a Roma sull'omicidio nel tentativo di capire chi c'è davvero dietro alla vicenda.

L'anima di Shadow of Rome si divide dunque in due essenze ben precise: da un lato c'è la componente puramente Action, combattimenti tra gladiatori dal retrogusto arcade che vedono Agrippa farsi strada nel torneo facendo ricorso ad ogni tipo di arma ed oggetto a sua disposizione, nel frattempo che evita trappole mortali ed ostacoli sempre più pericolosi; l'altro lato è invece rappresentato dalla componente stealth nei panni di Ottaviano, che indaga tra le strade ed i palazzi reali di Roma mettendo a repentaglio la sua vita e cercando di non farsi scoprire.

Non c'è alcun dubbio che Shadow of Rome sia un titolo ambizioso che prova ad offrire due tipi di giocabilità ben distinti all'interno dello stesso gioco, sebbene tuttavia i risultati complessivi non sempre siano di elevata caratura: laddove il lato Action si dimostra di qualità grazie anche ad un level design ben studiato e sfide dagli obiettivi variegati, quello Stealth pecca per semplicità e per una struttura delle meccaniche piuttosto elementare, senza grossi punti originali. Preso nel suo insieme, però, Shadow of Rome era un gioco decisamente intrigante e ben confezionato, complice una storia coinvolgente ed un pregevole comparto audiovisivo. Purtroppo però l'opera non ottenne grandi riscontri a livello commerciale, divenendo uno di quei grandi giochi PS2 che nessuno ha giocato, quantomeno non subito al lancio.

Nonostante i risultati non proprio entusiasmanti in termini di vendite, Capcom provò a produrre un secondo capitolo della serie: lo sviluppo di Shadow of Rome 2 era già iniziato quando il primo capitolo esordì su PS2, tuttavia gli scarsi riscontri commerciali spinsero infine la compagnia nipponica a stravolgere i piani. Shadow of Rome 2 si trasformò quindi in Dead Rising, sbarcato su Xbox 360 nel 2006: a questo punto ricordiamo anche Dead Rising, un survival horror folle e decisamente sopra le righe.