Shadow of Rome su PS2: Il Gladiatore di Capcom nella nuova puntata di My Generation

Dopo avervi condotto in attività di archeologia videoludica volte a (ri)scoprire produzioni come il violento Manhunt di Rockstar Games, ritorna la fedele rubrica di Everyeye che punta a riaccendere i riflettori su vecchie glorie del passato del medium.

In un nuovo appuntamento con My Generation, il nostro Gabriele Carollo ha scelto di partire alla volta dell'antico Impero Romano, per rievocare le atmosfere delle grandi arene in cui i gladiatori combattevano ogni giorno in una continua danza, in bilico tra la vita e la morte. Si parla dunque di Shadow of Rome, produzione Capcom approdata su PlayStation 2 nel febbraio del 2005.

Un titolo dalla storia piuttosto peculiare nel panorama dell'industria videoludica a firma giapponese: il gioco vide infatti inizialmente la luce sul mercato europeo e nordamericano, per poi esordire nel Sol Levante solamente in un secondo momento. Una scelta in contrasto con la tradizionale politica delle software house nipponiche, ma che trovava la propria ragion d'essere in una volontà di Capcom di trovare crescente affermazioni oltre i confini della madrepatria. Mescolando elementi storici e trame di fantasia, Shadow of Rome metteva in scena una sorta di Il Gladiatore in salsa videoludica. Ma per quali ragioni è rimasto nel cuore di molti videogiocatori, che ancora oggi sperano in un suo ritorno? La Redazione di Everyeye ve ne parla in un video dedicato, che potete visionare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye!