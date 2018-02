Shadow of the Colossus: come sbloccare la modalità Time Attack e ottenere le ricompense

La modalitàdi Shadow of the Colossus diventa disponibile dopo aver completato il gioco per la prima volta. Al termine dei titoli di coda avete l'opportunità di avviare unaa livello normale oppure a livello difficile (non importa a quale difficoltà avete terminato l'avventura la prima volta).

Nel primo caso, otterrete l'accesso alle 16 Sfide a Tempo normali, nel secondo alle 16 Sfide a Tempo difficili. Per accedere alle sfide bisogna pregare ai piedi delle statue dei relativi Colossi con il tasto R2. Dopodiché, tutto ciò che dovrete fare è battere il Colosso di turno entro la tempistica stabilita. Riceverete un oggetto speciale (che apparirà nella piscina del tempio) ogni due Colossi sconfitti entro il tempo limite: ciò significa che avete l'opportunità di ottenere 8 oggetti nelle Sfide a Tempo normali e altri 10 nelle Sfide a Tempo difficili (poiché, come vedrete, superare tutte le prove a difficile vi garantirà ben tre ricompense). Se riuscirete nell'impresa di collezionarli tutti, verrete persino ricompensati con un Trofeo d'Oro, denominato Re della Velocità.

Di seguito trovate tutti i tempi che dovrete battere, sia in Normale che in Difficile, oltre alla descrizione delle ricompense e ai requisiti per ottenerle, che sono cambiati rispetto alle precedenti edizioni del gioco. Segnaliamo, inoltre, che tutti questi oggetti non possono essere utilizzati a loro volta nelle Sfide a Tempo, ma solo ed esclusivamente nell'avventura regolare. Non c'è quindi modo di rendere le prove meno ardue: dovrete fare affidamento solo ed esclusivamente sulle vostre abilità.

Colosso | Tempo da battere in Normale | Tempo da battere in Difficile

Valus | 2:30 | 2:45 Quadratus | 3:30 | 4:30 Gaius | 6:00 | 6:30 Phaedra | 5:00 | 6:15 Avion | 5:00 | 4:15 Barba | 3:30 | 6:00 Hydrus | 9:00 | 7:30 Kuromori | 6:00 | 7:00 Basaran |5:30 | 5:45 Dirge | 5:30 | 4:30 Celosia | 4:30 | 4:15 Pelagia | 8:30 | 9:30 Phalanx | 12:00 | 10:15 Cenobia | 9:00 | 8:15 Argus | 7:30 | 10:00 Malus | 9:30 | 10:45

Sfida a Tempo Normale (oggetti ottenibili)

2 Colossi | Freccia Sibilante : utile per distrarre i Colossi.

: utile per distrarre i Colossi. 4 Colossi | Manto della Forza : aumenta i danni inflitti con la spada ai Colossi.

: aumenta i danni inflitti con la spada ai Colossi. 6 Colossi | Maschera della Forza : potrete pugnalare con più forza i Colossi, causando ferite più profonde e quindi più danni. È consigliabile utilizzarla assieme al Manto della Forza per incrementare ulteriormente i danni inflitti.

: potrete pugnalare con più forza i Colossi, causando ferite più profonde e quindi più danni. È consigliabile utilizzarla assieme al Manto della Forza per incrementare ulteriormente i danni inflitti. 8 Colossi | Pietra Lucertole : permette di individuare le lucertole con la coda argentea più facilmente, facendo apparire un'icona sulla mappa di gioco quando siete abbastanza vicini ad esse. Questa tipologia di lucertole garantisce un incremento della resistenza.

: permette di individuare le lucertole con la coda argentea più facilmente, facendo apparire un'icona sulla mappa di gioco quando siete abbastanza vicini ad esse. Questa tipologia di lucertole garantisce un incremento della resistenza. 10 Colossi | Agro di colore marrone : un nuovo colore per Agro.

: un nuovo colore per Agro. 12 Colossi | Maschera del Potere : è una versione più potente della Maschera della Forza che vi consente di infliggere ferite terribili ai Colossi. Anch'essa può essere usata in congiunzione con il Manto della Forza per massimizzare i danni, ma per ovvie ragioni non può essere utilizzata assieme alla Maschera della Forza.

: è una versione più potente della Maschera della Forza che vi consente di infliggere ferite terribili ai Colossi. Anch'essa può essere usata in congiunzione con il Manto della Forza per massimizzare i danni, ma per ovvie ragioni non può essere utilizzata assieme alla Maschera della Forza. 14 Colossi | Manto dell'Inganno : rende Wander invisibile agli occhi dei Colossi. Non può essere utilizzato assieme al Manto della Forza.

: rende Wander invisibile agli occhi dei Colossi. Non può essere utilizzato assieme al Manto della Forza. 16 Colossi | Freccia Accecante: una freccia che esplode all'impatto, fa molti più danni delle frecce regolari e che può essere usata per distrarre i Colossi. Facilita notevolmente anche la caccia alle lucertole.

Sfida a Tempo Difficile (oggetti ottenibili)

2 Colossi | Arpione del Tuono : può essere utilizzato come una freccia, ma è più potente, è estremamente efficace dalla distanza ed è in grado di interrompere gli attacchi dei Colossi.

: può essere utilizzato come una freccia, ma è più potente, è estremamente efficace dalla distanza ed è in grado di interrompere gli attacchi dei Colossi. 4 Colossi | Spada del Sole : permette di riflettere la luce del Sole anche nei luoghi al chiuso o all'ombra.

: permette di riflettere la luce del Sole anche nei luoghi al chiuso o all'ombra. 6 Colossi | Manto dello Sciamano : diminuisce i danni subiti da Wander permettendogli di sopravvivere più a lungo contro i Colossi.

: diminuisce i danni subiti da Wander permettendogli di sopravvivere più a lungo contro i Colossi. 8 Colossi | Maschera dello Sciamano : diminuisce i danni subiti, pertanto può essere utilizzata in congiunzione con il Manto dello Sciamano.

: diminuisce i danni subiti, pertanto può essere utilizzata in congiunzione con il Manto dello Sciamano. 10 Colossi | Mappa dei Frutti : Permette di trovare più facilmente i frutti facendo apparire delle icone sulla mappa del mondo. I frutti ripristinano la vitalità perduta e aumentano leggermente la barra della vita di Wander.

: Permette di trovare più facilmente i frutti facendo apparire delle icone sulla mappa del mondo. I frutti ripristinano la vitalità perduta e aumentano leggermente la barra della vita di Wander. 12 Colossi | Tela della Disperazione : fondamentalmente, è un paracadute che può essere attivato all'occorrenza per prevenire i danni da caduta. Può essere utilizzata assieme al Manto dello Sciamano.

: fondamentalmente, è un paracadute che può essere attivato all'occorrenza per prevenire i danni da caduta. Può essere utilizzata assieme al Manto dello Sciamano. 14 Colossi | Skin Wander Maledetto : è una novità introdotta con questo remake. Il cambiamento è solamente estetico, non garantisce alcun tipo di bonus.

: è una novità introdotta con questo remake. Il cambiamento è solamente estetico, non garantisce alcun tipo di bonus. 16 Colossi | Agro di colore marrone : un nuovo colore per Agro.

: un nuovo colore per Agro. 16 Colossi | Agro di colore Nero con lo stemma di Ico : è il medesimo colore del modello base, ma al posto della macchia romboidale sulla testa ha uno stemma di Ico.

: è il medesimo colore del modello base, ma al posto della macchia romboidale sulla testa ha uno stemma di Ico. 16 Colossi | Spada della Regina: è una spada incredibilmente potente, un singolo attacco caricato è in grado di distruggere un sigillo di un Colosso. È un tributo alla spada che Ico utilizza per sconfiggere la Regina nell'omonimo titolo di Fumito Ueda.

Non solo le ricompense e i requisiti, anche il sistema di controllo è stato modificato rispetto al passato. A tal proposito, abbiamo preparato una guida ai nuovi comandi del Dualshock 4.