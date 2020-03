Shadow of the Colossus: come trovare e sconfiggere il primo colosso Valus

Valus è il primo colosso che può essere affrontato in Shadow of the Colossus per PS4. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarlo, dandovi qualche consiglio per batterlo nel modo più semplice possibile.

Il primo colosso non è un boss difficile da battere. Del resto, si presenta a tutti gli effetti come una battaglia tutorial, pensata per introdurre al giocatore le meccaniche di base dei combattimenti. Tuttavia, i consigli contenuti in questa guida potrebbero tornarvi utili per sconfiggere Valus più in fretta, in modo da batterlo in tempo nella modalità Time Attack.

Dove trovare il primo colosso Valus

Incontrerete Valus all'inizio del gioco. Dopo la sequenza di apertura, salite in sella ad Agro e galoppate verso sud seguendo il fascio di luce emanato dalla spada (mentre tenete premuto R1). Nel tragitto vi imbatterete in un muro diroccato che potete superare arrampicandovi su di esso, sfruttando le varie sporgenze. Valus sarà lì ad attendervi oltre il muro.

Come sconfiggere il primo colosso Valus

Ogni colosso ha dei punti deboli sparsi per il corpo che potrete riconoscere facilmente grazie alla loro luminescenza. Il primo punto debole di Valus da colpire si trova sul polpaccio sinistro: aggrappatevi al manto peloso, e infilzate il punto debole con la vostra spada. Valus si accascerà, e sarà il momento giusto per arrampicarvi lungo la sua schiena. Il secondo punto debole si trova sopra la testa: raggiungetelo e colpitelo ripetutamente con la spada. Il vostro personaggio si stancherà prima di far fuori il nemico, recuperate dunque la stamina cercando di stare in equilibrio sul dorso della creatura. Quando vi riprendete, continuate a colpire il punto debole in testa fino a esaurire la barra della vita di Valus, e il gioco sarà fatto.

Come sconfiggere Valus in Time Attack

Per completare l'obiettivo in Time Attack dovrete sconfiggere Valus entro 2 minuti e 45 secondi. Per riuscire nell'intento, cercate di non cadere quando si esaurisce la stamina, restando sempre nelle vicinanze dei punti deboli da colpire. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete guardare il video riportato in cima.