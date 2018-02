Shadow of the Colossus a confronto su PS4 e PS4 Pro

Dopo l'analisi tecnica condotta da Digital Foundry , lo youtuber Candyland ha proposto un nuovo video confronto per il remake di Shadow of the Colossus , mettendo a paragone le versioni

Nel video riportato in cima possiamo apprezzare un confronto diretto fra le versioni PS4 e PS4 Pro di Shadow of the Colossus, prendendo a riferimento le stesse scene tratte dal gioco. Come ricorderete, sulla console premium sono presenti due modalità grafiche differenti: una per privilegiare la fedeltà visiva, per giocare a 1440p nativi a 30fps, e l'altra per mantenere un frame rate di 60fps alla risoluzione 1080p.

Nella prima modalità si possono apprezzare le differenze visive tra le due versioni, con PS4 Pro che riesce a proporre una grafica più pulita e ricca di dettagli, differenze che si assottigliano fino a sparire nella modalità dedicata al frame rate, ovviamente con la differenza che su PS4 standard il gioco gira a 30fps. In calce alla notizia, invece, possiamo apprezzare un altro video confronto tra le versioni PS3 e PS4 di Shadow of the Colossus.

