Dopo la presentazione del nuovo trailer alla Paris Games Week,ha rivelato nuovi dettagli sulla riedizione diper PlayStation 4. Sappiamo che il gioco uscirà il 6 febbraio 2018 e oggi scopriamo che in Europa il prezzo di listino sarà fissato a 39.99 euro.

Sony ha inoltre confermato la presenza di due diverse modalità di visualizzazione su PlayStation 4 Pro: una permetterà di gar girare il gioco a 1080p e 60 fps mentre l'altra consentirà di giocare a SOTC in 4K (non è chiaro se nativi o meno) e 30fps.

Shadow of the Colossus sarà disponibile dal 6 febbraio su PlayStation 4 e PS4 Pro, in formato retail e digitale.