Shadow of the Colossus ed EA Sports UFC 3 accolti positivamente dalla redazione di Famitsu

Puntuale come ogni settimana, sono apparse in rete le valutazioni assegnate dai redattori del magazineai titoli appena approdati sul mercato giapponese.

Ottimo risultato per Shadow of the Colossus per PlayStation 4, che ha ricevuto un voto pari a 35 su 40 (9/9/8/9). EA Sports UFC 3 è invece riuscito a strappare una perfetta media dell'otto, con un punteggio di 32 su 40 (8/8/8/8). Ottimi risultati anche per Guns, Gore & Cannoli, approdato recentemente su Nintendo Switch, che ha ottenuto un voto pari a 33 su 40 (9/7/9/8).

A seguire potete consultare tutti i punteggi ottenuti:

Shadow of the Colossus (PS4) – 9/9/8/9 [35/40]

Guns, Gore, & Cannoli (Switch) – 9/7/9/8 [33/40]

EA Sports UFC 3 (PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]

Firewatch (PS4) – 7/7/7/8 [29/40]

Owlboy (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Aegis Defenders (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Dandara (PS4, Switch) – 7/8/7/9 [31/40]

Doraemon: Nobita no Takarajima (3DS) – 7/7/8/7 [29/40]

Rain World (PS4) – 7/8/7/6 [28/40]

Cosa ve ne pare? Siete d'accordo con le valutazioni assegnate?