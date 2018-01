Shadow of the Colossus in 4K HDR su PS4 Pro: l'analisi preliminare di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una prima analisi preliminare di, provato su PlayStation 4 Pro in 4K con HDR attivo. Nel nuovo video, i tecnici di DF discutono delle migliorie tecniche apportate da, lasciandosi ogni giudizio definitivo per l'analisi completa che verrà pubblicata nei prossimi giorni.

La riedizione di Shadow of the Colossus è curata da Bluepoint Games, team già al lavoro su remastered come Uncharted The Nathan Drake Collection. L'obiettivo della compagnia è stato quello di portare il gioco su PlayStation 4 senza stravolgere l'opera originale, da qui la decisione di utilizzare il codice sorgente della versione PlayStation 2.

Shadow of the Colossus sarà disponibile dal 7 febbraio 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, su Everyeye.it trovate il video unboxing del Press Kit.