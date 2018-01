Shadow of the Colossus per PlayStation 4: nuovo trailer del gioco

ha pubblicato un nuovo trailer di Shadow of the Colossus , riedizione per PlayStation 4 dell'omonimo titolo di Fumito Ueda uscito su PlayStation 2 nel 2005.

Il breve video permette di dare uno sguardo alle battaglie contro alcuni colossi e di ammirare il comparto tecnico della produzione. La riedizione sviluppata da Bluepoint Games è largamente basata sul codice originale della versione PlayStation 2, debitamente aggiornato per sfruttare al massimo le potenzialità di PlayStation 4 e PS4 Pro.

Shadow of the Colossus sarà disponibile dal prossimo 7 febbraio in esclusiva sulle piattaforma PlayStation. In attesa della recensione, vi rimandiamo al video unboxing del press kit.