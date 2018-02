Shadow of the Colossus per PS4 debutta in cima alla classifica italiana

Dopo il dominio di FIFA 18 della settimana scorsa, la nuova classifica di vendita italiana vede a debuttare al primo posto il remake diper. Al secondo posto troviamo un Monster Hunter World ancora in ottima forma.

Di seguito vi riportiamo le classifiche di vendita italiane per Console e PC registrate tra il 5 e l'11 febbraio.

Top 10 Console

Shadow of the Colossus (PS4) Monster Hunter World (PS4) FIFA 18 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Minecraft (PS4) Dragon Ball FighterZ (PS4) Super Mario Odyssey (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) Rainbow Six Siege (PS4)

Top 10 PC

The Sims 4 Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops 2 Football Manager 2018: Limited Edition Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty 4: Modern Warfare Grand Theft Auto V Overwatch EA The Black Box Call of Duty WW2

Come al solito, le classifiche sono state pubblicate da AESVI in collaborazione con GfK Italia. A proposito del titolo in prima posizione di questa settimana, sapevate che a parità di tempo il remake di Shadow of the Colossus è riuscito a ottenere risultati migliori della versione originale uscita su PlayStation 2 nel 2005?