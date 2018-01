Shadow of the Colossus per PS4 giocato in diretta oggi pomeriggio alle 15:00!

Appuntamento speciale targato Everyeye Live nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio: a partire dalle 15:00, Francesco Fossetti sarà in diretta per giocare con, riedizione dell'omonimo titolo diuscito originariamente su PlayStation 2 nel 2005.

Shadow of the Colossus è sviluppato dal team Bluepoint Games (noto per aver curato le edizioni rimasterizzate di titoli come Gravity Rush e Uncharted The Nathan Drake Collection), il quale ha lavorato sul codice originale della versione PS2 con l'obiettivo di riportare in vita uno dei titoli più amati di Ueda, insieme a ICO e The Last Guardian.

Shadow of the Colossus sarà disponibile in Europa dal 7 febbraio, per una ricca anteprima vi invitiamo a sintonizzarvi oggi alle 15:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo inoltre a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in trasmissione con la redazione e la community. Vi aspettiamo!