Shadow of the Colossus per PS4: lista dei trofei sbloccabili

PowerPyx ha diffuso la lista dei trofei sbloccabili diper PlayStation 4, riedizione dell'omonimo titolo dipubblicato originariamente nel 2005 su PlayStation 2.

Shadow of the Colossus include 38 trofei, così suddivisi: uno di platino, cinque d'oro, sette d'argento e venticinque di bronzo, alcuni dei quali tratti dalla versione rimasterizzata per PS3 e altri completamente inediti, creati appositamente per l'edizione PlayStation 4.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla lista completa dei trofei, l'elenco contiene spoiler sulla trama, dunque se non volete anticipazioni vi invitiamo a non aprire il link. Shadow of the Colossus sarà disponibile dal 6 febbraio in Europa su PS4 e PS4 Pro.