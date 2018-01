Shadow of the Colossus per PS4 è il miglior remake di sempre? L'analisi di Digital Foundry

ha pubblicato la video analisi di Shadow of the Colossus , basata su un codice pre-release, giudicando il titolo come "", almeno dal punto di vista tecnico.

Su PlayStation 4 Pro, Shadow of the Colossus offrirà due diverse modalità di visualizzazione, la prima permetterà di far giraree il gioco a 1440p nativi e 30 fps stabili, con una qualità grafica definita "stupefacente" dai tecnici di DF. In modalità Performance il gioico gira invece a 1080p e 60 fps con sporadici cali di uno o due frame solamente in rare sezioni di gioco, come salendo o scendendo le scale, nulla che non possa essere risolto con una patch.

Digital Foundry parla di un "upgrade grafico sublime, SOTC è uno dei giochi esteticamente e visivamente migliori di questa generazione." Lodato anche il sistema di controllo e la presenza del Photo Mode, ricco di opzioni e con tantissimi filtri a disposizione.

Shadow of the Colossus uscirà in Europa il prossimo 7 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.