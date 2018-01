Shadow of the Colossus per PS4: nuovo video gameplay con i primi 60 minuti dell'avventura

Shadow of the Colossus arriverà nei negozi il prossimo 7 febbraio, nell'attesa vi proponiamo un lunghissimo video gameplay che mostra i primi 60 minuti dell'avventura, arco temporale che permette di assistere alle sfide contro i primi tre Colossi del gioco.: il filmato contiene spoiler sulla trama.

Shadow of the Colossus è sviluppato dal team Bluepoint Games (noto per aver curato le edizioni rimasterizzate di titoli come Gravity Rush e Uncharted The Nathan Drake Collection) ed è basato in larga parte sul codice sorgente originale della versione PS2, come confermato dal team californiano.

Recentemente Bluepoint ha svelato i dettagli sul Photo Mode e sulle modalità selezionabili su PlayStation 4 Pro, denominate Performance Mode e Cinematic Mode: la prima spingerà sul framerate, permettendo al gioco di raggiungere i 60 fps, mentre la seconda offrirà supporto per la risoluzione 4K dinamica e HDR, con ottimi risultati, come confermato dall'analisi tecnica di Digital Foundry.



Il gioco sarà disponibile in Europa dal 7 febbraio 2018 su PlayStation 4 e PS4 Pro, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Shadow of the Colossus.