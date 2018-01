Shadow of the Colossus per PS4: svelata la lista dei trofei sbloccabili

Mancano circa due settimane alla pubblicazione di, che si prepara ad approdare sua quasi 13 anni di distanza dall'uscita originale, in una nuova versione che si preannuncia bellissima da vedere.

Intanto, su Powerpix è già apparsa la lista completa dei trofei sbloccabili. Saranno in totale 38, tra i quali figura l'immancabile Trofeo di Platino, 5 Trofei d'Oro, 7 Trofei d'Argento e infine 25 Trofei di Bronzo. Molti sono in comune con la versione uscita su PlayStation 3 nell'ambito della ICO & Shadow of the Colossus Collection del 2011, ma ne sono stati aggiunti di nuovi, così da rendere interessante la scalata verso il Platino anche ai giocatori storici.

Se siete curiosi di consultare la lista, vi rimandiamo a questo indirizzo. Vi avvertiamo, in ogni caso, che ci sono diversi spoiler, e consigliamo a tutti gli utenti che non hanno mai avuto modo di vivere quest'avventura di non procedere alla consultazione.

Shadow of the Colossus verrà pubblicato in Italia su PlayStation 4 (con pieno supporto a PlayStation 4 Pro) il prossimo 7 febbraio. Nel frattempo abbiamo avuto modo di vedere i primi quindici minuti di gioco in azione sulla console mid-gen di Sony.