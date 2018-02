Shadow of the Colossus per PS4: vendite di lancio superiori del 73% rispetto a PS2

Stando ai dati diffusi da GFK Chart-Track, le vendite di Shadow of the Colossus perdurante la settimana di lancio hanno superato del 73% quelle registrate dalla versionea parità di tempo. Il titolo si è piazzato in cima alla classifica inglese superando Monster Hunter World

Di seguito vi riportiamo la classifica di vendita inglese relativa all'ultima settimana:

Shadow of the Colossus EA Sports UFC 3 Monster Hunter World FIFA 18 Grand Theft Auto 5 Call of duty WW2 Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Assassin’s Creed Origins The Evil Within 2 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy The Legend of Zelda Breath of the Wild Overwatch: Game of the Year Edition Fallout 4 Forza Horizon 3 PlayerUnknown’s Battlegrounds Rocket League Collector’s Edition WWE 2K18 Dragonball FighterZ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Come potete vedere, Shadow of the Colossus per PS4 si è rivelato il gioco più venduto della scorsa settimana nel Regno Unito, totalizzando su scala globale un numero di vendite superiore del 73% rispetto alla versione originale uscita su PlayStation 2. Un risultato degno di nota che conferma l'ottima accoglienza di critica e pubblico riservata al remake di Bluepoint Games.