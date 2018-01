Shadow of the Colossus: i primi 15 minuti a confronto su PS3 e PS4

Lo youtuber Marcelus Castle Rain ha pubblicato un nuovo video gameplay di Shadow of the Colossus , mostrando i primi 15 minuti dell'avventura a confronto tra la versione HD pere il remake in arrivo suil 6 febbraio.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, il lavoro svolto da Bluepoint Games con il restauro grafico di Shadow of the Colossus può considerarsi davvero encomiabile, vuoi per la mole poligonale del remake, vuoi per i nuovi effetti visivi come le ombre e il sistema di illuminazione.

Se invece volete vedere una sequenza di gioco prolungata di Shadow of the Colossus Remake, sulle nostre pagine potete gustarvi la replica della live di ieri con ben due ore di gameplay (occasione in cui abbiamo scoperto, tra le altre cose, un Easter Egg dedicato a The Last Guardian).