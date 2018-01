Shadow of the Colossus: i primi voti del remake PS4 sono decisamente positivi

Le prime recensioni di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 sono decisamente positive. La stampa internazionale ha premiato la riedizione del titolo di, uscito nel 2005 su PlayStation 2.

Tra i voti delle prime recensioni di Shadow of the Colossus troviamo quelli di:

IGN USA – 9.7

GamesBeat – 89/100

GameInformer USA– 9

Stevivor – 8.5

IBTimes UK – 10

PlayStation Lifestyle – 10

Easy Allies – 5/5

PlayStation Universe – 9.5

Attack of the Fanboy – 4.5/5

COGconnected – 90/100

GameSpot USA – 9

Polygon – 9.5

CGMagazine – 9.5

Eurogamer -Essential

Destructoid – 10

Metro – 9

RPG Site – 9

TheSixthAxis – 10

Il Metascore su Metacritic è attualmente pari a 93/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Shadow of the Colossus a opera di Francesco Fossetti.