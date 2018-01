Shadow of the Colossus Remake: scoperto un Easter Egg di The Last Guardian

Nel corso della diretta gameplay andata in onda oggi pomeriggio, il nostro Francesco Fossetti si è imbattuto in un Easter Egg dicontenuto all'interno di. Vediamo di cosa si tratta.

Come potete vedere nella clip riportata a fondo pagina, all'interno di una grotta di Shadow of the Colossus Remake si può notare la presenza di un oggetto molto familiare: stiamo parlando del barile che davamo in pasto a Trico in The Last Guardian, un chiaro riferimento al capolavoro di Fumito Ueda che i ragazzi di Bluepoint Games hanno voluto omaggiare.

Ricordiamo che Shadow of the Colossus Remake (sulle nostre pagine trovate il Video Unboxing del Press Kit) sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 6 febbraio.