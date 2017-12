Shadow of the Colossus: il remake si baserà in parte sul codice originale PS2

Durante un'intervista concessa aha parlato del lavoro dietro il remake di, confermando come il team si stia basando in buona parte sul codice originale risalente alla versione

"La sensibilità artistica del Team ICO è davvero fantastica. L'impiego dei colori, la realizzazione della nebbia, la capacità di generare emozioni senza dialoghi, sono proprio dei maestri in questo. Restare fedeli a tutto ciò è molto difficile. Si tratta di un lavoro che va ben oltre il semplice restauro grafico: credo che questo sia l’aspetto su cui abbiamo lavorato con più impegno." spiega il producer Randall Lowe.

Nel prosieguo dell'intervista, il technical director Peter Dalton ha precisato che il remake di Shadow of the Colossus si baserà in buona misura sul codice del gioco originale: "È questione di agire in modo bilanciato, decidendo quali sistemi del gioco originale rimpiazzare e quali mantenere. Il sistema di rendering, per esempio, è tutta tecnologia personalizzata di Bluepoint Games. Le animazioni, anche se ce ne sono di nuove create da zero, al livello di gioco si basano in gran parte sul codice originale."

Ricordiamo che il remake di Shadow of the Colossus uscirà su PlayStation 4 il prossimo 6 febbraio.