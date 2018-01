Shadow of the Colossus Remake: Video Unboxing del Press Kit

Con l'uscita del remake di Shadow of the Colossus ormai alle porte, la nostra redazione è entrata in possesso di uno dei 1500 press kit del titolo, una speciale edizione del gioco riservata alla stampa: scopriamone il contenuto nel nostro video unboxing.

Scopriamo insieme tutti i contenuti del bellissimo pressi kit (esclusivo per la stampa) di Shadow of the Colossus, il remake del capolavoro di Fumito Ueda in arrivo sulle nostre PlayStation 4 il prossimo 6 febbraio. Come ci spiega il nostro Francesco Fossetti, si tratta di uno dei 1500 esemplari in circolazione, un'edizione molto elegante e compatta che abbiamo avuto la fortuna di ricevere in questi giorni.

Con l'occasione vi ricordiamo che a partire dalle 15:00 di oggi andrà in diretta la nostra live gameplay di Shadow of the Colossus Remake, un'ottima occasione per vedere il gioco in azione con il commento della nostra redazione e dei lettori.