Shadow of the Colossus Remastered: 14 minuti di gameplay a 60fps

ha pubblicato un nuovo video gameplay di, mostrando in azione 14 minuti di gameplay a 60fps tratti dalla versione. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come vi abbiamo riportato in questa notizia, la versione PlayStation 4 Pro di Shadow of the Colossus Remastered include due modalità grafiche: una Performance Mode (per mantenere un frame rate di 60fps) e la Cinematic Mode (con una risoluzione dinamica che varia dai 1440p ai 4K, mantenendo un frame rate di 30fps). Il video gameplay che vi abbiamo proposto, in particolare, mostra in azione la Performance Mode con i suoi 1080p di risoluzione a 60fps.

Sapevate che poche ore fa è stata annunciata anche la Special Edition di Shadow of the Colossus Remastered? Ricordiamo che il titolo uscirà su PlayStation 4 il prossimo 6 febbraio.