Shadow of the Colossus Remastered: annunciata una Special Edition

Tramite le pagine del PlayStation Blog,ha svelato l'esistenza di una Special Edition per, una particolare edizione del gioco riservata ai collezionisti.

Come illustrato nell'immagine a fondo pagina, la Special Edition di Shadow of the Colossus Remastered includerà un box cartonato, una custodia steelbook, delle cartoline, un manuale illustrato, contenuti digitali in-game, una mappa, un tema per PS4 e altro ancora.

Non è chiaro se questa versione arriverà anche in Europa, ma al momento sappiamo che uscirà il giorno stesso della versione Standard al prezzo di 49,99 dollari. Ricordiamo che il titolo arriverà su PlayStation 4 il prossimo 6 febbraio, con tanto di supporto a PlayStation 4 Pro.