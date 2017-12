Shadow of the Colossus Remastered: Bluepoint parla delle due modalità grafiche su PS4 Pro

ha pubblicato un nuovo video di, in cui gli sviluppatori diparlano delle due modalità grafiche presenti su: Performance Mode(per i 60fps) e Cinematic Mode(per la risoluzione).

Scegliendo una delle due modalità disponibili, gli utenti PlayStation 4 Pro avranno l'opportunità di giocare a Shadow of the Colossus Remastered privilegiando il frame rate o la risoluzione. Nel caso della Performance Mode, in particolare, il titolo girerà a 60fps costanti, mantenendo una fluidità perfetta anche nei boss fight (dove nella versione originale si verificavano diversi cali), mentre in Cinematic Mode si potrà godere di una risoluzione 4K dinamica (che varierà tra i 4K e i 1440p), mantenendo in questo caso un frame rate di 30fps.

Se invece siete curiosi di vedere le differenze grafiche fra le versioni PS2, PS3 e PS4 del capolavoro di Fumito Ueda, potete dare un'occhiata a questo video. Ricordiamo che Shadow of the Colossus Remastered sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal prossimo 6 febbraio.