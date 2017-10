Shadow of the Colossus Remastered: ecco la data d'uscita e tante nuove immagini

Nel corso della conferenza disvoltasi alla, è stato annunciato chearriverà in esclusiva suil 6 febbraio 2018.

Per l'occasione è anche stato pubblicato un nuovo e stupendo trailer in 4K che vi abbiamo già mostrato in precedenza, e tanti nuovi screenshot che trovate comodamente raccolti nella galleria in calce. A giudicare dalle immagini, il lavoro di rimasterizzazione appare fin da ora perfettamente riuscito. Nonostante i 12 anni trascorsi dall'uscita originale su PlayStation 2, in questa veste Shadow of the Colossus appare incredibilmente al passo con i tempi.

Cosa ve ne pare? Questa non è la prima opera di restauro subita dal titolo, dal momento che una versione HD venne già pubblicata, assieme ad Ico, nel 2011 su PlayStation 3.