Shadow of the Colossus Remastered: nuovo trailer dalla PGW 2017

Durante la conferenzatenutasi alla Paris Games Week 2017,ha mostrato un nuovo trailer di, in cui è possibile apprezzare il lavoro di restauro effettuato sul comparto grafico del gioco.

Il filmato, molto evocativo, esplora le principali ambientazioni di Shadow of the Colossus, mostrandole nella nuova veste grafica proposta dal remaster. Purtroppo non è arrivata nessuna notizia per quanto riguarda la data di lancio del gioco, che ricordiamo ancora essere fissata per un generico 2018 su PlayStation 4 (almeno in Giappone).

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo, vi riproponiamo il trailer di Shadow of the Colossus Remastered mostrato durante il Tokyo Game Show 2017.