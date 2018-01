Shadow of the Colossus Remastered: nuovo video dietro le quinte degli sviluppatori

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte per Shadow of the Colossus Remastered , svelando ulteriori retroscena sullo sviluppo curato dal team di. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come ci ricorda il producer Randall Lowe, il primo gioco realizzato da Bluepoint Games è stato Blast Factor per PlayStation 3, vale a dire il primo titolo che poteva essere acquistato in digitale sul PlayStation Network quando il servizio venne lanciato nel 2006. In seguito, il team ha avuto la possibilità di collaborare con Sony Santa Monica per la God of War Collection, per quella che all'epoca si presentava già come un'operazione di restauro tecnico e grafico. Sulla stessa scia, poi, la software house ha lavorato alla Team Ico Collection e ad Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Con il remake di Shadow of the Colossus, naturalmente, ci si aspetta ancora una volta un grande lavoro dai ragazzi di Bluepoint Games, ma come potete vedere da questo video gameplay a 60fps, le premesse per un remaster di grande qualità ci sono tutte. Ricordiamo che Shadow of the Colossus Remastered sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 6 febbraio.