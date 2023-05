Shadow of the Colossus: risolto un annoso problema su PlayStation 5

Come testimoniano le segnalazioni degli utenti su reddit e ResetEra, sembra proprio che un problema tecnico che affliggeva Shadow of the Colossus su PlayStation 5 sia finalmente stato risolto tramite uno degli ultimi aggiornamenti firmware della console Sony.

Come accadeva già con altri titoli PlayStation 4 fruiti in retrocompatibilità sull'ammiraglia di Sony, anche con Shadow of the Colossus si riscontravano problemi con il texture streaming, a causa dei quali alcune texture di gioco non venivano correttamente renderizzati a schermo. Come potete osservare tramite queste immagini comparative, a seguito dei più recenti aggiornamenti firmware di PlayStation 5 la situazione è molto migliorata, con le texture che vengono correttamente caricate dalla console andando a migliorare l'aspetto grafico del titolo.

Shadow of the Colossus, il rifacimento dell'omonimo capolavoro di Fumito Ueda ad opera di Bluepoint, non viene aggiornato sin dal 2018, dunque possiamo affermare con una certa sicurezza che si tratti di un miglioramento derivante dagli ultimi update dell'hardware di Sony. Potrebbe apparire come un cambiamento molto marginale, ma sono diversi gli utenti di ResetEra che stanno esternando il proprio sollievo per un problema risolto dopo ormai alcuni anni.

L'ultimo aggiornamento firmware di PS5 risale a poche settimane fa, con l'update che mirava a migliorare l'utilizzo dei messaggi sulla console e al suo utilizzo con determinati pannelli, oltre a migliorare come di consueto la stabilità di sistema.