Shadow of the Colossus: rivelata la Photo Mode, ecco le prime immagini

Il rarefatto mondo dista per tornare ancora una volta in vita su PlayStation 4, grazie al rifacimento del gioco curato dai ragazzi di. Oggi, tramite le pagine del PlayStation Blog, è stata svelata una nuova feature che sarà inclusa nel titolo in arrivo a febbraio.

Stiamo parlando della Photo Mode, che permetterà ai giocatori di catturare i propri scatti ed editarli liberamente. Mark Skelton, art director di Bluepoint, ha svelato che questa funzionalità è diventata una certezza sin dalle prime fasi di sviluppo, data dal desiderio di consegnare agli utenti uno strumento per immortalare le suggestive scene che il nuovo mondo di Shadow of the Colossus saprà offrire.

La Photo Mode - continua Skelton - conferirà nelle mani dei giocatori "potenza e flessibilità", e non mancherà dei classici filitri ed opzioni per editare a proprio piacimento le immagini. La modalità includerà due inquadrature principali: quella alle spalle di Wander, il principale protagonista, o quella dietro Agro, l'instancabile cavallo che ci accompagnerà nelle nostre avventure.

Shadow of the Colossus uscirà il 6 febbraio su PlayStation 4. Potete dare una prima occhiata alla Photo Mode tramite le immagini che trovate in calce, insieme ad alcuni artwork pubblicati oggi da Sony. Se siete curiosi di osservare il gioco in azione, vi rimandiamo a questo video di gameplay.