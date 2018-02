Shadow of the Colossus: scoperta la presenza di un'arma segreta

Durante un livestream tenuto da PS4Trophies, è stato svelato il mistero celato dietro le monete d'oro presenti in, rifacimento del classico di Fumito Ueda curato da Blue Point Games e da pochi giorni disponibile su PS4.

A quanto pare, raccogliendo tutte e 79 le monete d'oro sparse per il mondo di gioco, si sbloccherà una stanza segreta presente nel Santuario del Culto: accedendo a questa, si potrà entrare in possesso della Spada di Dormin. L'arma permette di infliggere un quantitativo di danni superiore rispetto alla media, ma diminuisce al contempo la rigenerazione della salute del giocatore. Curioso anche il lampo di luce oscura emesso dalla spada, opposto a quello che caratterizza l'arma disponibile sin dall'inizio del gioco. In cima alla notizia potete trovare la replica dello streaming che offre una panoramica completa sui passaggi da compiere per ottenere la Spada.

Shadow of the Colossus è disponibile per PlayStation 4. Per tutte le informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.