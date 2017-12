Shadow of the Colossus: Sony confronta le versioni PS2, PS3 e PS4 Pro

ha pubblicato un nuovo video confronto di, in cui vengono messe a paragone la versione originale per, l'edizione HD uscita su PS3 e il nuovo remaster in arrivo suil 6 febbraio.

Se la versione HD uscita su PlayStation 3 nel 2011 aveva conferito un colpo d'occhio più convincente rispetto alla controparte originale, il remaster in arrivo su PlayStation 4 si presenta invece come una profonda operazione di restauro grafico, con modelli più definiti, texture in alta definizione, una maggiore profondità di campo e molti più dettagli su schermo. Il video riportato in cima ci permette di apprezzare il salto tecnico di Shadow of the Colossus Remastered, soprattutto se comparato alla versione originale del gioco uscita su PlayStation 2 uscita nel 2005.

Gli utenti PS4 Pro, inoltre, potranno scegliere fra due modalità grafiche: una per giocare a 1080p/60fps, e un'altra per i 4K a 30fps.