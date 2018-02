Shadow of the Colossus: Sony pubblica lo story trailer del gioco

Nella giornata di oggi,ha pubblicato lo story trailer ufficiale di, rifacimento del titolo diretto da Fumito Ueda originariamente pubblicato su PlayStation 2, poi portato in versione rimasterizzata su PlayStation 3, ed ora in arrivo, in una veste grafica rinnovata, su PlayStation 4.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, ci consente quindi di immergerci nel "silenzioso" comparto narrativo del gioco, nel mentre possiamo tornare ad ammirarne i suggestivi scenari, per l'occasione riammodernati dai ragazzi di Bluepoint Games, specializzati nei lavori di rimasterizzazione e rifacimenti grafici.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Shadow of the Colossus sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 7 febbraio. Se volete saperne di più sul titolo vi consigliamo di consultare la nostra Recensione. A questo indirizzo, inoltre, trovate i primi 60 minuti di gameplay tratti dal gioco, mentre qui potete dare uno sguardo alla video analisi di Digital Foundry.